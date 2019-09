Ratas esitas riigikogule järgmise aasta riigieelarve

Võrreldes tänavuse aastaga kasvavad kulutused ligikaudu 240 miljonit eurot ja tulud 760 miljonit eurot. 2020. aasta eelarve eelnõu on nominaalses tasakaalus, tuleva aasta struktuurne puudujääk on 0,7 protsenti sisemajanduse koguproduktist, 2021. aastal 0,2 protsenti ning alates 2022. aastast on eelarve struktuurses tasakaalus.

«Riigieelarve ei ole finantsdokument iseeneses. See peab teenima Eesti rahvast ja riiki parimal võimalikul viisil,» ütles peaminister riigikogu ees peetud kõnes. «Eelarvepoliitika eesmärk on jätkuva tugeva arengu tagamine ning sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, mistõttu pöörame oma eelarves selget tähelepanu enim toetamist ja järeleaitamist vajavatele valdkondadele.»

Tulevikuvaates märkis Ratas, et valitsus võtab järgmise aasta eelarveprotsessis ette riigieelarve revisjoni. «Seda mitte kokkuhoiuks, vaid asjade paremaks ajamiseks,» rõhutas peaminister. «Revisjon peab meile andma tervikliku pildi riigi tegevustest ja teenustest. Samuti näitama, kas meie kulutused on alati kõige õigemad ning teenivad meie rahvast ja riiki parimal viisil.»

2020. aastast on riigil uue ülesehitusega eelarve. Varasema, kulude lõikes kirjeldatud eelarve kõrval koosneb riigieelarve edaspidi ministrite juhitavatest programmidest. See tähendab, et valitsus seab tulemuseesmärgid programmidele ja nende saavutamiseks osutavad riigiasutused teenuseid, mille kvaliteet, maht ja hind on kokku lepitud.