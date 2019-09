Seli: Raadi tulevane päikesepark katab Tartu aastase energiavajaduse

«Projekti nõrgim külg on see, et taastuvenergia toetust selle projekti jaoks praegu veel pole,» ütles Seli. Samuti tõi ta välja jäätmeprobleemi – nimelt vedeleb tulevase lennuvälja alal endiselt ligikaudu 12 000 tonni rehve, mis on aja ära viia ja ümber töödelda.