Bitcoin'i hind kukkus 30 minutiga üle 1000 dollari

Bointcoin'i turg on tuntud oma volatiilsuse poolest, kuid nii kiire kukkumine üllatas isegi krüptoturu kõikumistega harjunud eksperte. Investorid viisid 24 tunniga turult minema üle 30 miljoni dollari.

Languse täpset põhjust pole hetkel teada, kuid mõned turuanalüütikud spekuleerivad, et selle võis vallandada Seišellidele registreeritud krüptovahetuse Bitmex lisatagatise nõude esitamine ning lepingute likvideerimine. Investorite reaktsioon oli sellisel juhul äärmiselt ebaproportsionaalne.

Bitcoin on siiani näidanud sellel aastal võimast tõusu ja juunis ületas selle hind 12 000 dollarit. Suurspekulandid on krüptoraha suhtes siiski üpris pessimistlikud. Krüptoturugu vaevab endiselt ka pidev hirm häkkerite ees, kes on tühjendanud viimase paari aastaga hulganisti krüptovahetusi ja varastanud kümneid miljoneid dollareid.