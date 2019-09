Ratas hoiatas Eesti majanduse jahtumise eest

Ratase sõnul ootab Eesti majandust ees mõningane jahtumine, mis on seotud globaalsete tendentsidega ning kitsenevate ekspordivõimalustega, kuid Eesti edu sõltub eelkõige inimestest endist.

«Kiiremaks kasvuks ning meie võimekuse ära kasutamiseks peavad Eesti ettevõtjad panustama tootlikkuse tõusu, suurendades oma konkurentsivõimet, laiendades sihtturgudel tegevust, müües rohkem ja suurema raha eest. Pingeline olukord tööturul suunab tegelema innovatsiooniga, oma protsesse automatiseerima ja digitaliseerima ning väiksem nõudlus parandama oma toodet või teenust,» ütles peaminister.

«Tihtipeale sünnivadki uued võimalused väljakutsete lahendamise käigus. Järgmisel aastal peame kõik pingutama, et olla kiiremad, paindlikumad, tõhusamad ja targemad. Sealhulgas ka valitsussektor,» lisas ta.

Oma sõnavõtus pealkirjaga «Riigi äriplaan 2020» toonitas Ratas, et riik on igati valmis innovatsiooni toetama. "Valitsuse soov on olla uuendajana eeskujuks, teha koostööd nutikate ettevõtjatega ja innustada ka erasektoris rohkem innovatsiooniga tegelema,» kinnitas ta.

Nii on valitsuse majandusarengu komisjoni järgmise poolaasta plaanis arutada võimalusi maksusoodustusteks teadus- ja arendustegevusele, ettepanekuid ettevõtlusdoktorantuuri tõhusamaks korraldamiseks ning ettevõtete rakendusuuringute toetamise korraldamiseks.

Järgmise aasta esimeses kvartalis peab valmima ka Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035, mis pakub võimalusi, kuidas teadus ja ettevõtlus võiksid parimal moel oma jõud ühendada.

«See on kindlasti suure potentsiaaliga kasvuallikas ning osa riigi äriplaanist,» ütles peaminister. Olulist rolli Eesti ettevõtete edus eksporditurgudel mängib ka äridiplomaatia. See on tähtsal kohal uues välispoliitika arengukavas, mis peab veel sel aastal riigikogu suurde saali jõudma.

Veel üks valdkond, kus riik ja ärisektor peavad ühiselt edasi liikuma, on Ratase sõnul võitlus kliimamuutustega. «Esialgsed hinnangud näitavad, et kliimaneutraalse Eestini jõudmine aastaks 2050 on era-, avaliku kui ka mittetulundussektori koostöös tehniliselt võimalik ning strateegiliselt tarkade investeeringute korral potentsiaalselt pikaajalist tulu toov.»

«Selleks vajalike investeeringute mahuks hinnatakse praegu umbes 16,7 miljardit eurot, millest omakorda 12,1 miljardit eurot peaks olema just erasektori tehtavad investeeringud,» ütles peaminister ja lisas, et kliimaneutraalsuse poole liikumine annab pikemas vaates töökohtade loomise kõrval võimaluse ka meie majandust ümber korraldada ning muutustest kasu lõigata.

Ratas tutvustas ettevõtjatele ka päev varem valitsuses heaks kiidetud 2020. aasta riigieelarvet ja kinnitas, et koalitsioon jääb truuks konservatiivsele eelarvepoliitikale, mille keskne sammas on struktuurne eelarvetasakaal. Pikemas perspektiivis aitab aga riigieelarve paindlikkust suurendada valitsuse algatatud eelarve revisjon.