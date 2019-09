Saudi Aramco aktsiate hiigel-IPO võib tulla varemlubatust kaks korda hiiglaslikum

Kui varasemate plaanide kohaselt pidid saudid panema müüki viis protsenti Aramco aktsiatest, siis nüüd arutleb kuninglik nõukogu ja nõustajad selle üle, kas suurendada pakkumise mahtu kümne protsendini, kirjutab The Wall Street Journal. Saudide kroonprints Mohamed bin Salman loodab, et aktsiate müügi tulemusena kujuneb Aramco väärtuseks kaks triljonit dollarit.

Kui müüki paisatakse kümme protsenti aktsiatest, tähendaks see 200 miljardi dollari suurust aktsaimüüki, mis on kaheksa korda suurem kui senine suurim aktsiamüük, milleks oli Hiina internetikaubamaja Alibaba, kes müüs viis aastat tagasi 25 miljardi dollari väärtuses aktsiaid.

Prints Mohammed teatas Aramco aktsiamüügi plaanist 2017. aasta veebruaris, kuid eelmisel aastal tõmmati ettevalmistamisega pidureid, sest juhul kui eesmärk, Aramco väärtust kaks triljonit dollarit ei saavutata ja see teeks printsile, kes on kuningas Salmani poeg, häbi.

IPOt korraldavad pangad ütlesid Saudide valitsuse liikmetele, et eesmärk on saavutatav, mõned analüütikud usuvad, et palju realistlikum on üks kuni 1,5 triljonit dollarit.