Vaata, kui palju inimesi on läbi aegade vahetanud pensionisammast

«Kogumise periood on pikk ja selle aja jooksul ongi mõistlik fondi vahetada, valides alguses suurema aktsiaosakaaluga fondi ning pensionipõlvele lähenedes järjest väiksemaga ehk tuleb jälgida, et nooremana ei oleks pensionikoguja liiga konservatiivses fondis ning vastupidi. Seega sellised fondivahetamised on igati õigustatud ning koguja huvides,» sõnas Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik.