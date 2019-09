Keskpank langetab majanduskasvu prognoosi

«Languse trend on selge ja eks ta sealt tulenebki, et kui Euroopas suuremad riigid majanduse hoo mõttes aeglustuvad - Saksamaal täna on selgelt probleeme tööstuse poole pealt ja üldiselt maailma majanduses tervikuna väliskaubanduse mahud on kokku tõmbumas ja kasv peatunud, siis see lõpuks puudutab kindlasti ka meid,» selgitas keskpanga juht.