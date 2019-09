Saksamaa autotootja maksab alandlikult hiigeltrahvi

Mercedes-Benzi tootja Daimler otsustas, et «firma parimates huvides» on kohtuprotsess lõpetada, mistõttu firma kohtu otsust ei vaidlusta ja maksab trahvi ära.

Daimler teatas suvel oma esimesest kvartalikahjumist peaaegu kümne aasta jooksul, öeldes, et see on tingitud emissioonipettuse ja sõidukite tagasikutsumisega seoses tehtud kulutustest.