Tööandjad: alampalga saaja ei ela enam vaesuses

«OECD andmetel oli 2018. aastal ostujõu pariteedi alusel Eesti alampalga ostujõud suurem kui Leedus,» kinnitas Aron. Samas tunniarvestuse järgi oleks Leedu miinimupalga ostujõud nagu kõrgem, mis tähendab, et emmas-kummas arvestuses eksitakse.

Aroni sõnul ei saa siiski võrrelda netopalka ja hinnataset. «Leedu neto miinimumpalk on Eesti omast 25 protsenti madalam, hinnatase samas vaid 15 protsenti soodsam. Et leedukate ostujõud saaks olla Eesti alampalgaga sama, peaks seal olema hinnad veerandi võrra Eestist madalamad,» selgitas Aron.

Ta jätkas, et neto alampalk ehk see, kui palju inimesed palka kätte saavad, on Eestis kõrgem kui Leedus ja Poolas. Eestis on see 516, Leedus 388 ja Poolas 372 eurot kuus. Kõrget brutopalka saab Leedus tema sõnul näidata seetõttu, et maksumuudatusega pandi kogu sotsiaalmaksu tasumine töötajale ehk brutopalga sisse. Eesti on üks väheseid OECD riike, kus palganumbris sotsiaalmaksu üldse ei kajastu. Seega tuleb riikide võrdluses vaadata netopalka.

Lisaks leidis Aron, et kuigi ametlik statistika ütleb, et Eestis saab miinimumpalka 136 700 inimest, siis see on eksitav. «Tegelikult on regulaarseid täistööajaga alampalga saajaid ca 25 000 ja nende hulk on olnud üsna stabiilne. Ilmselt on suurema numbri saamiseks arvesse võetud ka nt osalise koormusega töötajaid, ühekordse proovipäeva tegijad või haigushüvitise saajaid,» selgitas ta.

7-protsendine tõus on maksimum

Ta leidis kokkuvõttes, et alampalga üle otsustades ei saa tegelikult teistega võrdlusesse liialt takerduda, vaid lähtuda tuleb Eesti oludest.

Aroni sõnul on tööandjad ja ametiühingud leppinud kokku 7-protsendilises alampalga kasvus järgmisel aastal. «Olukorras, kus tootlikkus kasvab ainult paar protsenti, keskmine palk kuus protsenti ja majandus on jahtumas, on seitsmeprotsendiline alampalga kasv väga hea pakkumine,» ütles ta.