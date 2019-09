Rosimannuse firma ostis järgmise vanadekodu

«Kunda hooldekodu on viies eakatekodu, mis saab kuuluma Südamekodude ketti - meie eesmärk on Kunda hooldekodu kaasajastada, sealjuures on plaanis hooldekodu laiendada ning seeläbi luua juurde uusi teenus- ning töökohti,» ütles ettevõtte Südamekodud juhataja Martin Kukk pressiteates.