Absurdsed hanked: kuidas teha õiget suppi ja 929 salatit päevas

P. Dussmann pakkus toitlustushankel tavapäratu lahenduse ega rahuldunud sellega, et teda hankelt kõrvale tõrjuti, leides, et supi tavapärane tähendus on laiem ning valmistamine ühes anumas koostisosi vedelikus keetes ei ole ilmtingimata supi olemuslikuks osaks, kirjutab Äripäev.