Eesti Raudtee juht tõusis Euroopas kõrgele kohale

See on CERi 30-aastases ajaloos esimest korda, kui Eesti Raudtee esindaja valiti Euroopa juhtiva raudtee assotsiatsiooni etteotsa.

«See on suur au, et saan järgnevatel aastatel CER-i asepresidendi rollis panustada raudtee sektori arengusse Euroopas ning kindlasti loob see ametikoht paremad võimalused koostöö edendamiseks teiste raudtee ettevõtjatega,» ütles Laidvee.