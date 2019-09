Kokku varisenud reisifirma Thomas Cooki juhtide suhtes algatatakse uurimine

Ettevõtlusminister Andrea Leadsom tahab teada, kas Thomas Cooki eksjuhtide pikaajaline tegevus kahjustas ettevõtte laenuandijaid ja pensioniprogramme. Tema päringu taga on kuuldused sellest, et reisifirma juhid teenisid hiiglaslikke palkasid vaatamata ettevõtte majanduslikult keerulisele olukorrale.

Riiklikul likvideerijal on õigus kehtestada inimestele kuni 15 aasta pikkune ettevõtte juhtimise keeld, kui uurimine paljastab, et nad kuritarvitasid oma positsiooni. Tõsisematel juhtudel teavitab likvideerija ka politseid, mis puhul võidakse alustada kriminaalmenetlust.

Reisfirma tegevjuht Peter Fankhauser on avaldanud juhtunu üle sügavat kahetsust ja ütles esmaspäeval, et nad töötasid «kurnatuseni» ettevõtte päästmise nimel.

Briti transpordiminister Grant Shapps teatas, et ministeerium on rentinud üle 40 tšarterlennuki, et tuua Briti turistid tasuta koju. Päästeoperatsioon koodnimega Matterhorn algas juba pühapäeval, kui tühjad lennukid saadeti üle kogu maailma laiali. Valitsus hakkab ühtlasi kontakteeruma hotellidega, et maksta kinni paketi korras soetatud majutust.