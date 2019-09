Omanike keskliit ähvardab: valitsuse plaan võib järsult maamaksu tõsta

Omanike keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul räägitakse praegu küll maade ümberhindamisest, mida pole aastaid tehtud, kuid kaugem eesmärk on tema sõnul siiski koguda omavalitsustele rohkem maksutulu. «Sellega rikub valitsus lubatud maksurahu,» ütles ta pressiteate vahendusel.

Maade korraline hindamine tooks Pärna hinnangul kaasa kümnetele tuhandetele kinnisvara omanikele maksutõusu, arvestades asjaolu, et väga paljud omavalitsused rakendavad maa maksustamisel maksimaalset lubatud maksumäära ehk 2,5 protsenti maa maksustamishinnast.

Omanike keskliidu esimehe sõnul on riigil maade tegelik hind praegugi teada, sest aastaid on maa-amet notaribüroode kaudu saanud info kõikide kinnisvaratehingute hindadest, mis võimaldab leida piirkonna turuhinna.

Ta lisas, et paljud omanikud on oma maatükkide eest niigi riigile võlgu, tasudes järelmaksugraafiku alusel alles maade erastamishinda. «Maamaksu järsk tõus viiks tulemuseni, kus paljud omanikud peavad oma maad ja metsad müüma suurtele kinnisvara- ja metsahaldusettevõtetele ning sellega loobuma oma pensionisambast,» tõdes Pärna.

Omanike keskliidu hinnangul tuleb seega säilitada kodualune maamaksuvabastus. «Maamaksutõusu tingimustes tuleb kindlasti seadusega lahendada aastaid kestnud probleem, kus eluruumi koduna kasutavad omanikud peavad tasuma jätkuvalt maamaksu seetõttu, et nende majas on ka äriruumid ja maatükil on liitsihtotstarve,» leiab liit.