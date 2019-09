Eesti reisifirmad: Thomas Cooki häving polnud üllatus

Estraveli tegevdirektor Anne Samlik selgitas, et Thomas Cook ei olnud sel sajandil enam reisibüroo või agentuur, vaid reisikorraldaja, kes omas hiiglaslikku lennukiparki ja korraldas tšarterreise. «Reisikorraldajate tegevus on riskantsem kui vahendajate ehk reisiagentuuride oma, millest tulenevalt kuuleme ka reisikorraldajate pankrottidest sagedamini. Thomas Cooki majandusraskused ei tulnud üllatusena. Eelmise aasta kahjum oli neil ligi 200 miljonit eurot ja juba see oleks pidanud ostjad ettevaatlikuks tegema,» ütles Samlik.

Ka reisibüroo Wris omanik Aili Kägu ütles, et Thomas Cooki sarnaste reisikorraldajate risk on suur. Kägu ütles, et Eestis Briti firma tooteid ei müüda. «Kui mõelda mõjudele, siis tahaks rõhutada, et tuleb vaadata ettevõtete tausta laiemalt, sh majandusaasta aruandeid. Tahaks loota, et meie tarbija ei osta uisapäisa internetist. Nii võib küll saada odavama hinna, aga alati ei pruugi esialgu väljakäidud summaga asi piirduda,» ütles ta.

Küsimusele, kas praegu toimub reisifirmade turul puhastus, vastas Samlik, et puhastus on toimunud kogu aeg ja praegu midagi erilist toimumas ei ole. «Kui konkurents sunnib müüma alla omahinna, siis selline äritegevus on seotud väga suurte riskidega,» nentis ta.

Thomas Cook on oma hädades süüdistanud Brexitit, poliitilist ebastabiilsust sihtkohariikides nagu Türgi ning erakordselt tihedat konkurentsi odavlennufirmade poolt. Samliku sõnul ei saa rääkida, et odavlennufirmad avaldavad reisibüroodele survet, sest igal sektoril on oma klientuur ja nõudlus. «Reisimine on järjest aktiivsem ja nõudlus reisifirmade järele pigem kasvav. Inimesed, kes oma reise ise kokku panevad, kasutavad samuti reisifirmasid, isegi kui nad arvavad, et ei kasuta. Näiteks booking.com on reisifirma, Momondo ja Skyscanner vahendavad reisifirmasid,» ütles Samlik.