Mart Helme tahab päästa generaatorid biokütuse nõudest

Siseminister Mart Helme sõnul räägitakse pöördumistes, et biokütuse kasutamine generaatorites toob kaasa ettevõtetele ebamõistlikud kulud ning seab ohtu elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise. Põhjusena nähakse biokütuse lühikest säilivusaega, mis eelnõu seletuskirja kohaselt on eelduslikult vaid 6 kuud. See tähendab, et selle perioodi jooksul tuleb generaatorites olev kütus, kas ära tarbida või süsteemist välja pumbata ning asendada värske kütusega.