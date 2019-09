Erikomisjon võtab Helme PPP idee pihtide vahele

Erikomisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on arutelu ajendiks rahandusminister Martin Helme sõnavõtud Eesti põhimaanteede neljarealiseks ehitamisest.

«Ministri seisukohavõtud ei ole olnud kooskõlas Eestile seni teada olevate tõdedega tee-ehitusest, transpordist, rahandusest ega makromajandusest,» märkis Ligi. Ta lisas, et arvestades Euroopa negatiivseid kogemusi PPP projektidega on erikomisjoni kohus kontrollida, ega Eestit ei ähvarda pikaajaline kahju ja sõltuvus.

Istungil annab rahandusministeerium ülevaate, mis on PPPd toetavad argumendid, Eesti kogemused ja võimalused selles vallas ning milline on edasine tegevuskava. Istungile on kutsutud rahandusminister Martin Helme ja riigikontrolör Janar Holm.