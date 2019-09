Maailma vanim reisifirma kukkus kokku, üle poole miljoni reisija on lõksus

Briti transpordiminister Grant Shapps teatas, et ministeerium on rentinud üle 40 tšarterlennukei, et tuua Briti turistid tasuta koju. Päästeoperatsioon koodnimega Matterhorn algas juba pühapäeval, kui tühjad lennukid saadeti üle kogu maailma laiali. Valitsus hakkab ühtlasi kontakteeruma hotellidega, et maksta kinni paketi korras soetatud majutust.