Trendi lõpu algus? Üks maailma suurimaid jaekette lõpetab e-sigarettide müügi

USAs on kindlaks tehtud juba üle 500 juhtumi, kus tõsise kopsukahjustuse võib siduda e-sigareti kasutamisega. USA president Donald Trump teatas möödunud nädalal, et Ühendriigid keelustavad peatselt kõik maitsestatud e-sigaretid. Sarnased keelud on kehtestanud juba New Yorgi ja Michigani osariigid.

Möödunud kolmapäeval teatas esimese riigina maailmas e-sigarettide täielikust keelust India. «Otsus võeti vastu, pidades silmas mõju, mis e-sigarettidel on tänapäeval noortele,» ütles India rahandusminister Nirmala Sitharaman ajakirjanikele päev pärast seda, kui New York keelas maitsestatud e-sigaretid.

Arstid kinnitavad siiani, et e-sigaretid on tavalistest sigarettidest märksa ohutumad (see ei tähenda veel ohutut), kuid probleemiks on osutunud küsitava koostisega ainete kasutamine e-sigarettides, mida praktiseerivad peamiselt noored. Mitmed selliseid ained võivad olla nn. räpase koostisega narkootikumid, kus narkootilise ainega on segatud mürgiseid kemikaale.

USAs kasvas suvel plahvatuslikult salapäraste kopsuvigastuste arv, mille tagajärjel on nüüdseks surnud kaheksa inimest. Paljud kopsukahjustustega haiglasse sattunud noored on tunnistanud, et kasutasid e-sigaretis THC-d - kemikaali, mis leidub kanepis. Hetkel pole veel teada, kas kopsuvigastused tulid THC-st endast või mõnest muust ainest, mis oli sellega segatud.