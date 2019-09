Omavalitsused: puudulik raudteetaristu lämmatab Paldiski arengupotentsiaali

Majandusminister Taavi Aas on seisukohal, et praegusi kaubamahte arvestades ei ole mõistlik sada miljonit eurot maksma mineva ringraudtee väljaehitamisega arvestada, samas on ta andnud Rail Balticu rajajatele korralduse arvestada projekteerimisel siiski ka ringraudtee tulevase võimaliku trassikoridoriga, mis võimaldaks kaubaveod Tallinnast välja suunata.