Eestis on bussiliine, kus odavam oleks reisijat taksoga sõidutada

Praegu on üle Eesti kümneid liine, kus oleks odavam reisija taksoga kohale toimetada. Saaremaal on näiteks bussiliin, mis sõidutab inimesi Kuressaarest Laimjala kaudu Kuivastusse. Seitsme kuu jooksul on selle bussiga sõitnud kokku 57 inimest. Ühe inimese sõit läks riigile maksma enam kui 47 eurot.