Joel Kukemelk: riigi korraldatud miljardirööv

Kriitikud ütlevad nende numbrite peale, et II sambast loobujad ei kaota oma riigipoolset 4 protsenti sotsiaalmaksu, mis sest, et Sinu isikliku pensionikonto asemel makstakse see siis tänastele pensionäridele välja, sest Sa saad asemele ju I samba «punkte» ja küll kunagi Sinu lapsed ja nende eakaaslased Sulle samaväärset korralikku pensioni maksma hakkavad. Ja muide, need I samba punktid pole Sinu surma korral Su elukaaslasele ja/või lastele pärandatavad nagu Su tänane II samba raha on.

Ja päris tõsiselt – kas uus noorte põlvkond ikka hakkab tulevastele pensionäridele sama suurt I samba pensioni paarikümne aasta pärast maksma nagu seda täna tehakse? Täna on ühe pensionäri kohta 3 tööealist inimest ja 20 aasta pärast 2,1 – usutavasti on ka järgmisel põlvkonnal kuskil oma maksukoormuse taluvuse piir. Ja seda on ju ka tänane valitsus öelnud, et oma I sambast kellelgi raha välja võtta ei lubata, mis sest, et inimesi seeläbi ebavõrdselt koheldakse. Raha, mis riik Sinu II samba pensionikontole sissemaksete peatamise ehk Sinu tulevase pensioni arvelt loodab nüüd kokku hoida, suunatakse valimislubaduse täitmiseks tänastele pensionäridele.

Asi on tegelikult väga lihtne: riigi rahakotis on raha puudu ja riik tahab Su pensioniraha järgmise 10 aasta sissemaksete, 20 protsenti tulumaksu ja kuue tuhande eurose aastatulu tulumaksuvabastuse raha endale. Kui jätkad II sambas raha kogumist, palud naerusuisel ja valikuvabadust pakkuval poliitik-röövlil oma pangakonto juurest lahkuda ja hoiad oma pensioniraha endale. Kui aga võtad II sambast raha välja, loobud tulumaksu tõttu kohe 20 protsendist oma rahast, jääd ilma aastasest kuue tuhande euro suurusest tulumaksuvabastusest ja annad kohe riigile ära ka oma järgmise 10 aasta sotsiaalmaksu sissemaksed enda tulevasest pensionist. Lased ennast röövida või mitte – vabadus valida on Sinu.

* sellest 4000 eurot on inimene ise kõrvale pannud, 8000 eurot on tulnud sotsiaalmaksust ja 4500 eurot fondi tootlusest.

**3300 € tulumaksu arvelt, 1200 euro ulatuses kõrgema aastatulu tõttu kuue tuhande euro suuruse aastatulu tulumaksuvabastusest ilma jäämine, 9000 eurot sotsiaalmaksu sissemaksete arvelt, 11 000 eurot saamata jäänud tootluse arvelt – kui tegelik tootlus osutub suuremaks kui 4 protsenti, siis oluliselt rohkemgi.