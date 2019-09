Merkel hakkab Saksamaal kütusehindu tõstma

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles reedel toimunud pressikonverentsil, et Saksamaa on tõenäoliselt kukkunud läbi 2007. aastal seatud plaanis vähendada 2020. aastaks süsinikuheitmeid 40 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega. Nüüd proovib riik vähendada 2030. aastaks heitmeid 55 protsendi võrra.

Uus programm lükkab süsinikuhindade süsteemiga üles bensiini ja diisli hinnad, et muuta autoga sõitmine tarbijatele kulukamaks. Samas vähendatakse rongipiletitele kehtivat müügimaksu, et nende hinnad alla tõmmata. Ühtlasi muudetakse maksudega sinsest kallimaks lendamine. Lisaks hakkab riik pakkuma toetust neile, kes soovivad välja vahetada õliküttega keskküttesüsteemi.

Meetmetega pole sugugi rahul aga oppositsioon. Saksamaa rohelised nimetasid paketti hädiseks, nõrgaks ja pettumust valmistavakas. Potsdami Kliimauuringute Instituut teatas, et paketist ei piisa, et saavutada 2030. aasta sihtmärk, mis kukub tõenäoliselt samuti läbi. Instituudi direktor Ottmar Edenhofer ütles avalikus teates, et süsinikuhindade süsteem pole piisavalt agressiivne, et tuua endaga kaasa reaalset muutust.