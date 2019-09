Meelis Atonen: Martin Helme on uus Jürgen Ligi

Saates räägiti peamiselt riigieelarvest ja selle tulevikust. Nii selgitas Helme, et suur varasem miinus saadi küll nulli, kuid palju tööd seisab veel ees. «Alustasime suure miinuseaugu täiskühveldamisega mais, see jätkus septembris. Võib rahulolevalt tõdeda, et sellega oleme hakkama saanud. Ühest küljest on olnud vaja klaarida miinuseid, samas viia ellu valijatele antud lubadusi,» rääkis Helme.