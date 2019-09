Sahinad valitsusest: maamaks tõuseb kuus korda?

«Maa hind on kasvanud viimase hindamisega võrreldes keskmiselt kuus korda. Kui eeldame sellises mahus maamaksu laekumise kasvu, tähendaks see lisalaekumist umbes 300 miljonit eurot,» märkis rahandusministeerium kevadel valimisprogrammide analüüsis, samas kui preaguste hindadega said omavalitsused sel aastal maamaksu kokku kõigest 59,3 miljonit eurot.