Leedukad jätavad talunikele maksuerandi alles

«Ministeeriumi seisukoht, ja ka valitsuse seisukoht on mitte kõrvaldada maksuerandit, aga me tahame uuendada seda tehnoloogiliselt, kuivõrd praegu me jaotame diislinorme tuginedes 1998., 2008. ja 2010. aasta tegevusele. Me vaatame lihtsalt diiselkütuse normid üle,» ütles Palionis usutluses raadiojaamale LRT.