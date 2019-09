Martin Helme nõunik: «Kohati on ukrainlaste tööjõuna kasutamine võtnud orjapidamise mõõtmed»

«Kohati on ukrainlaste tööjõuna kasutamine võtnud orjapidamise mõõtmed, kus nad peavad elama tingimustes, kus eestlane ise ei elaks ja ei oleks nõus ka oma koera hoidma,» ütles Lehis. «Mingi piirini on kulude kokkuhoid normaalne, kuid mingist piirist enam mitte,» lisas ta.

Lehise sõnul pole tihti õnnetul ukrainlasel tihti isegi teadmisi, millise ametkonna poole ta pöörduma peaks, kui ta ühel päeval Eestis tööandja pärast on rahast ilma ja lageda taeva all. Aron lisas, et registreerimata tööjõud ongi halvim variant üldse, sest siis on raske inimesi aidata.