Airbnb plaanib börsidebüüti

Airbnb ei jaganud neljapäeval tehtud avalduses kuigi palju detaile, kuid analüütikud prognoosivad hetkel valdavalt, et nad jätavad ära aktsiate avaliku esmapakkumise (IPO) ja lähevad hoopis otsese noteerimise teed pidi, mille käigus sisenetakse börsile ilma uusi aktsiaid loomata. See tähendab, et nad saavad raha kokku hoida emissiooni tagajate pealt pealt, kes läheks muidu maksma miljoneid dollareid. Tagajatest loobimusega kaasnevad muidugi ka riskid.

Sellel aastal on sisenenud börsile juba mitu väga kõrge profiiliga jagamismajandusettevõtet, kellest kõige tuntumad on sõidujagajad Uber ja Lyft. Mõlema aktsiatel on läinud siiski võrdlemisi halvasti, sest investorid kahtlevad nende ettevõtete võimekuses kunagi kasumit teenida. Mõlemad firmad on hiiglaslikus kahjumis. Hiljuti lükkas sarnastel põhjustel IPO edasi ka tööjagamisidu WeWork, kes sai investoritelt suhteliselt jaheda tagasiside.

Airbnb pole siiani öelnud, kas nad jäid selle aasta teises kvartali kasumisse. Firma enda sõnul olid nad 2017. ja 2018. aastal kasumlikud. Ettevõte teatas kolmapäeval, et nende teise kvartali käibeks oli üle miljardi dollari.

Sarnaselt teiste suurte jagamismajandusettevõtetega nagu Uber ja Lyft, on tekitanud ka Airbnb paljudes riikides pahameelt ja sattunud pahuksisse võimudega. Paljud kogukonnad ja linnad üle kogu maailma süüdistavad ettevõtet rendihindade lakke upitamises. Paljud kinnisvaraomanikud leiavad, et pidevalt Airbnb'ga elamispinna välja üürimine on märksa tulusam, kui ühe rendilise võtmine - seda eriti turismipiirkondades, kus reisilised on valmis maksma paari päeva eest suuri summasid.