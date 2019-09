PUUST JA PUNASEKS: mis imeloom on pensionifondi asendus ehk pensioni investeerimiskonto?

Pensioni investeerimiskonto on sisuliselt arveldusarve, kuhu laekub raha üksnes II sambast. Jooksvad sissemaksed ehk 2+4%, mis praegu laekuvad pensionifondi, laekuvad sellele investeerimiskontole edasi ning seisavad seal, kuni inimene teeb investeerimisotsuse.

Oluline erinevus pensioni investeerimiskonto ja tavalise investeerimiskonto vahel on see, et esimesele II samba raha kandes, ei pea summalt tulumaksu tasuma. Seega kui inimene otsustab pensioni investeerimiskonto kasuks, siis ei loetada teda II sambast lahkujaks. Kui aga inimene otsustab raha kanda tavalisele investeerimiskontole, siis peab ta summalt tasuma ka tulumaksu.