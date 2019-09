Eesti aktsiislangetuse mõju? Soomes kukkus suvel alkoholi müük

Kui eelmise aasta esimeses pooles käraka müük veidi suurenes, siis tänavu langes see kaheksa kuuga 2 protsenti. Toidukaupade assotsiatsiooni juhi Kari Luoto sõnul on see üllatav, kuna alles hiljuti jõustusid alkoholiseaduse muudatused, mis pidanuks vägijookide müüki pigem kasvatama, vahendab Yle.