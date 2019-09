Maksuamet soovitab Brexiti ajal kaubavahetust vältida

Ühendkuningriik valmistub EList lahkuma 31. oktoobril, ehkki riigi tegelik liidust väljaastumise aeg on jätkuvalt ebaselge ning sõltub Briti sisepoliitilistest arengutest, on siiski võimalik, et 1. novembril saab Ühendkuningriigist mitteliikmesriik ehk kolmas riik ning kauba liikumisel Ühendkuningriigi ja ELi vahel on tulevikus vajalikud tolliformaalsused, teatas MTA.