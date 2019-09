Jaeketid: eestimaise toidu käibemaksu võiks langetada

Rimi Eesti juhi Vaido Padumäe sõnul ostavad eestlased üha enam küll kodumaist toidukraami, kuid seejuures on eestlane endiselt üsna hinnatundlik.

Padumäe peab seejuures üheks lahenduseks käibemaksumäära vähendamist kohalikule toidule. «Eestis on toidukaupade käibemaks üks kõrgemaid võrreldes muu Euroopaga. Eestist veel kõrgem toidu käibemaksumäär on ainult Leedus ja Taanis,» märkis ta. «Mõnes riigis aga puudub enamikul toidukaubal käibemaks üldse – näiteks Suurbritannias,» tõi Rimi juht esile.

Ka Coop Eesti leiab, et toidukaupade käibemaksu alandamine on üks kiiremaid ja efektiivsemaid viise inimeste toimetuleku parandamiseks ning samuti riigi võimalus suunata inimeste toitumisharjumusi.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles BNS-ile, et soodsam või üldse nullprotsendise määraga käibemaks värskele puu- ja juurviljale motiveeriks Eesti inimesi neid rohkem ostma.

«Arvestades seda, et täna moodustab käibemaks viiendiku Eesti inimeste toidukorvi hinnast, siis loomulikult toetame käibemaksu vähendamist toidukaupadele, seda eelkõige puu- ja juurviljadele, et soodustada inimeste tervislikku toitumist ning vähendada kokkuvõttes toidukauba hinda,» rääkis ta.

Selveri juhatuse liikme Kristi Lombi hinnangul on mõttel kindlasti kandepinda, eriti arvestades asjaolu, et Eesti on Euroopa Liidus üks kõrgeima palgavaesusega riike ning statistika järgi elab iga viies elanik suhtelises vaesuses.