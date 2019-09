Soome laenule maksti 0,7 protsenti peale

Tegemist on madalaima intressimääraga, millega Soome on kunagi laenu saanud, ütles telekanalile Yle1 riigikassa juht Teppo Koivisto. Tema sõnul on tegelikult tegemist ka maailmarekordiga, sest mitte ükski riik pole varem saanud laenu nii madala intressimääraga. Tõsi, Saksmaa sai laenu septembris –0,88 protsendiga, aga see oli vana laenu pikendamine, mitte uus laen. Soome viieaastase laenu intressimäär oli –0,734 protsenti.