Maksueelarve lõhki: inimesed peavad riigile juurde maksma 10 miljonit

Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab alates tänasest otseteavitusi inimestele, kes võiksid olla huvitatud üle vaatama oma maksuvaba tulu kasutamise. Esialgu saavad teavituse üle 27 000 inimese ehk need, kellel on MTA andmetel kasutatud kaheksa kuuga maksuvaba tulu rohkem kui ette nähtud ja võib seetõttu tuludeklaratsioonis tekkida maksukohustus 100 eurot või rohkem. Teavitused saavad inimesed oma e-postile, kui neil on kontaktandmed e-MTAs esitatud.

Samas on pea kuue protsendipunkti võrra ehk 47,4 protsendini kasvanud inimeste osakaal, kellel on maksuvaba tulu arvesse võetud eeldatavalt korrektselt. Samuti ligi 6 protsendipunkti võrra ehk 46 protsendini on vähenenud inimeste osakaal, kes on maksuvaba tulu kasutanud eeldavalt vähem ning saavad enammakstud tulumaksu deklareerimise käigus tagasi (kaheksa kuu andmetel hinnanguliselt 91,2 miljonit eurot).

Jüri Ratase eelmise valitsuse maksureform

Alates 2018. aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi. Kui aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.

Kui kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400 – 25 200 eurot), hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem on maksuvaba tulu. Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.