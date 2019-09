Lõuna-Korea turistid hülgavad massides Jaapanit, lennufirmad tühistavad lende

Jaapanit külastavate turistide koguarv vähenes augustikuus 2,2 protsenti ja seda pea täielikult lõuna-korealaste arvelt. Tegu on esimese languses turismikuuga pärast möödunud aasta septembrit, mil Hokkaidot tabas võimas maavärin ja Lääne-Jaapanit laialdased üleujutused.

Jaapani valitsus plaanib meelitada 2020. aasta suveolümpiamängude ajaks ligemale 40 miljonit välisturisti - idee, mis pole paljudele jaapanlastele sugugi meelejärgi. Tokyo ja Souli kiiresti halvenevad suhted võivad sellele plaanile aga vee peale tõmmata ning mitmed lennufirmad on hakanud isegi tühistama kahe riigi vahelisi lende.

Lõuna-Korea turistid moodustasid 2018. aastal ligemale 24 protsenti kõigist Jaapanit külastanud turistidest. Suurem protsent on ainult teisel naaberriigil Hiinal. Viimasest saabus selle aasta augustis 1 000 600 turisti, mis on mullusega võrreldes 16,3-protsendine kasv. Teisele kohale tõusis augustis Taiwan, kust saabus 420 300 turisti, mis on mullusega võrreldes 6,5-protsendie kasv.

Lõuna-Koreast saabus augustis 308 700 turisti, mis on, nagu eelpool mainitud, mullusega võrreldes 48-protsendine langus. Neljandale kohale platseerus Hong Kong, kust saabus augustis 190 300 külastajat - neli protsenti vähem kui mullu samal perioodil.

Naaberriikidest külastajate seas on eriti populaarsed troopilised Okinawa saared, kus möödunud aastal moodustasid Lõuna-Korea turistid kõigist väliskülastajatest 25 protsenti. Kui veel juulis lendas Okinawa Naha lennujaama ja Lõuna-Korea vahet umbes 70 lendu nädalas, siis septembrikuu jooksul kukub see number prognooside järgi umbes 30 lennuni nädalas, arvab Jaapani turismiagentuur.

Niivõrd järsk turismi kukkumine annab hoobi Okinawa majutussektorile ning prefektuur kavandab hetkel ärikohtumist Lõuna-Korea reisiagentuuridega, et meelitada saartele rohkem turiste. Samal ajal on hakanud Nagasaki prefektuur andma väikestele ettevõtetele nagu suveniiride poed hädaabi laenusid, et aidata neid kiiresti kahaneva müügiga.

Jaapani üks põhjapoolsemaid prefektuure Aomori, mis on tuntud suusaturismi sihtkohana, seisab silmitsi viletsa talvehooajaga. Aomori ja Souli vaheliste lendude täituvus kahanes augustis 62 protsendi peale. Aomori kuberner ütles varem sellel kuul toimunud pressikonverentsil, et Aomori pole sugugi suur linn ja lennühenduse hoidmine muutub üha keerulisemaks.

Jaapani ja Lõuna-Korea suhted halvenesid järsult möödunud aasta oktoobris, kui Souli kohus võttis vastu otsuse, mille järgi peab Jaapani terasekontsern Nippon Steel & Sumitomo Metal maksma hüvitist okupatsiooni ajal sunnitöölistena kasutatud korealaste.

Jaapanlased leiavad, et kohtuotsus on ebaõiglane, sest kaks riiki lahendasid ametlikult sunnitööjõu küsimuse 1965. aastal, mil taastati diplomaatiliselt suhted. Jaapan nõustus toona Lõuna-Koreale andma majandusabi 800 miljoni dollari ulatuses. Sellegi poolest on õhku jäänud mitmed pinged, sest Jaapan pole näiteks ametlikult vabandanud korea naiste kasutamise eest seksorjadena okupatsioonivägede poolt.