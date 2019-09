TransferWise teeniks oma väärtuse tagasi 100 aastaga?

Täna teatas TransferWise, et firma eelmise aasta tulu kasvas üle 53 protsendi, 179 miljoni naelani, sealjuures on firma kolmandat aastat kasumis. TransferWise’i puhaskasum 2019. aasta märtsis lõppenud finantsaastal oli 10,3 miljonit naela, mis tähendab, et sarnase kasumi jätkudes teeniks firma väärtuse tagasi ligi 100 aastaga.

Samas juhul, kui firma kahekordistab kasumi igal aastal, teeniks ta miljardi tagasi 6-7 aastaga. Tõsi, midagi sellist kasvu ei ennusta – ei käibekasv, mis jääb viimastel aastatel 40-50 protsendi kanti ega ka kasumiskasv, mis jääb samasse suurusjärku. Selline trend ennustab miljardi tagasiteenimist pigem kümnekonna aastaga.

Mõlemad oleks head tulemused ning vastaks ka n-ö tavaliste investorite ootustele. Eriti, kui võrrelda näiteks teise teise miljardifirma Boltiga. Firma käive kasvas mullu neli korda 79,7 miljoni euroni, samas puhaskahjumiks kujunes 61 miljonit eurot, mis on Eesti kõigi aegade suurimate kahjumite nimekirjas viienda koha.

Sellise firma väärtuse tagasiteenimiseks kulutatud aega on aga palju raskem arvutada, sest kõige pealt on tarvis kasumisse jõuda. See paistab olevat aga aina keerulisem nii kasvava konkurentsi kui ka regulatsioonide tõttu. Näiteks maailma suurim sõiduplatvorm Uber pole kunagi kasumis olnud ning teatas sarnaselt Boltile augustis, et teenis viimases kvartalis rekordilise kahjumi.

Ka investorite hinnang Uberi tuleviku osas pole enam sama helge ning firma väärtus on tugevalt kahanenud. Kui enne kevadel toimunud IPOt (aktsiate esmaemissiooni) lootis Uber aktsiaemissiooniga tõsta ettevõtte väärtuse 120 miljardini ning tegelikuks tulemuseks jäi 82 miljardit, siis paregu kõigub see 50 miljardi piiril ehk pea 60% madalamal, kui kevadel loodeti.