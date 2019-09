PRFoods vabaneb kulude kärpimiseks juhatuse liikmest

Alates 12. oktoobrist saab OÜ Vettel tegevjuhiks praegu Soome üksusi juhtiv Jarkko Alho, mis on kooskõlas ettevõtte eesmärgiga ühendada Eesti ja Soome üksuste juhtimine. Ettevõtte juhatuse liikmetena jätkavad ka Indrek Kasela ja Jarkko Alho.

Juhtimise ühendamine on osa PRFoodsi käesoleva aasta alguses alustatud ulatuslikust sünergiaprogrammist, mille raames viiakse lõpule ka Heimon Kala Ab Oy ja Trio Trading Oy ühinemine.

Sünergia- ja kokkuhoiuprogrammi eesmärgiks on kontserni kulude vähendamine jooksval finantsaastal 1 miljoni euro võrra.

AS PRFoods on kala kasvatamise, töötlemise ja müügiga tegelev ettevõte, mis on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas alates 2010. aasta 5. maist.