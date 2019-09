TransferWise kasvatas kolmandat aastat järjest võimsalt kasumit

TransferWise’i auditeeritud tulemused näitavad, et puhaskasum peale maksude mahaarvamist on 2019. aasta märtsis lõppenud finantsaastal 10,3 miljonit naela. Ettevõte on järjepidevalt kasumis olnud alates 2017. aastast, teatas Transferwise pressiteates.

TransferWise alustas rahvusvaheliste rahaülekannetega, kuid praeguseks on tooteportfell märkimisväärselt laienenud. Iga kuu liitub 10 000 uut äriklienti, kes koos suurettevõtete ja pankade endiga on nüüd ühendatud TransferWise'i rakendusliidesega. TransferWise'i piirideta konto on saadaval rohkem kui 170 riigis. Hiljuti toodi USA-s, Austraalias ja Uus-Meremaal turule piirideta kontoga kaasnev deebetkaart, peatselt jõuab see ka Singapuri ja Jaapanisse.

Ettevõtel on kuus miljonit klienti üle maailma. TransferWise teeb iga kuu nelja miljardi naela väärtuses kliendimakseid, säästes klientidele üks miljard naela aastas võrreldes samaväärsete pangatehingutega. Üle 20 protsenti rahvusvahelistest ülekannetest on välkülekanded ehk jõuavad kohale vähem kui 20 sekundiga. Üle 1700 inimese töötab 12 kontoris üle maailma – järgmisel aastal on plaanis tööle võtta veel 750 inimest.

Ettevõtte väärtuseks hinnatakse 3,5 miljardit dollarit – TransferWise teatas 2019. aasta mais, et ettevõte kaasab veel 292 miljonit dollarit, mis tähendab, et kokku on ettevõte käesolevaks hetkes kaasanud 689 miljonit dollarit.

Piirideta deebet Mastercard võeti Ühendkuningriigis ja Euroopas innukalt vastu ning tuli oma kategoorias esimesena turule USA-s, Austraalias ja Uus-Meremaal. Kliendid hoiavad TransferWise'i piirideta kontodel ühtekokku üle ühe miljardi naela.

«TransferWise on kaheksa aastat jõudsalt kasvanud ning meie kohustus on seda vastutustundlikult ja kestlikult hallata. Finantstehnoloogia on kümnekordselt tõestanud, et suudab pakkuda klientidele madala hinnaga kõrgema taseme kogemust, kuid meie usume, et edu võti peitub ka tugeva ja usaldusväärse ettevõtte üles ehitamises. Meie finantstulemused tõestavad, et TransferWise'i tiim on selle valemi välja nuputanud,» kommenteeris Kristo Käärmann, TranfserWise'i tegevjuht ja kaasasutaja.

«Meie suunanäitajaks on raha, mida igal aastal oma madalate tasude ja läbipaistva mudeliga aitame inimestel säästa. Praegu on selleks iga-aastaselt üks miljard naela, kuid ees ootavad veel sajad miljardid. Seetõttu on rahvusvaheline laienemine meie prioriteet – me soovime pakkuda parimat viisi kuidas raha ümber maailma liigutada kõigile, kes seda vajavad,» lisas ta.