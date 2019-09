Väiketootjad juubeladavad: soodsa aktsiisiga saab varsti pruulida 2,5 korda rohkem õlut

Nimelt saavad 50-protsendilist aktsiisisoodustust praegu need õlletootjad, kelle aastane tootmismaht on kuni 600 000 liitrit, kuid muudatusega tõstetakse mahtu 1,5 miljoni liitrini. Kui piirmäär ületatakse, kehtib kogu Eestis müüdud toodangule 100-protsendiline aktsiis.

Senini on tootmismahu piirang hoidnud väiketootjaid tagasi. 2018. aastal oli Eestis kokku 44 väikeõlletootjat, kellest ainult Põhjala tootmismaht ületas 500 000 liitri piiri. Pruulikoja juht Enn Parel ütles, et sellel aastal kahekordistab Põhjala tootmise 1,1-1,2 liitri peale ehk maksab aktsiisi juba täie mahu pealt. «Piirmäära tõstmine on samm õiges suunas, aga meie ettepanek on olnud, et soodustus võiks ulatuda 50 000-hektoliitrise ehk 5 miljoni liitrise aastatoodanguni,» ütles ta.

Parel lisas, et muudatuse järel tõusevad kõigi väiketootjate toodangud. «Esimene neist on Tanker, kes sai äsja uue pruulikoja valmis. Nende plaan oli tehtud arvestusega, et maht jääks piirangusse ja nüüd on neil kindlus, et saavad mahtu kasvatada,» rääkis ta.

Rahandusministeerium analüüsis ka võimalust, et aktsiisisoodustus üldse kaotada, sealhulgas seisukohast, kas aktsiisisoodustus on õige meede väikeettevõtluse toetamiseks. Alustaval ettevõtjal on võimalik saada lisaks EASi ja töötukassa toetusskeemidele ka KredExi käendatavat stardilaenu ning juba tegutsevatel ettevõtjatel on võimalik taotleda laenukäendust finantseerimistegevuse toetamiseks. «Kuna aktsiisisoodustuse kaotamine oleks tõenäoliselt poliitiliselt ebapopulaarne otsus, siis seda ettepanekut ei tehta ja jätkatakse väike õlletootmise soodustamisega, millele pandi alus 2004. aastal,» selgitas ministeerium seletuskirjas.