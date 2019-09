Sotsiaalkomisjon: kodanikupalk ei ole lähiajal võimalik

Kodanikupalka katsetati aastatel 2017–2018 Soomes, kus 2000 töötut said 560 eurot kuus. See põhisissetulek jäi püsima ka siis, kui osaleja sai mistahes tööd.

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et Eesti jälgib kindlasti tähelepanelikult Soome eksperimendi tulemusi ja on valmis tulevikus selle teema üle debateerima. «Praegu aga ei tundu sellise süsteemi rakendamine Eestis mõistlik, kuna puudub rahaline analüüs ja veendumus, et praegust sotsiaalsüsteemi saaks mõne efektiivsemaga asendada,» sõnas Mölder.