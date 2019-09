Nõukogu: Baltika ülevõtupakkumine oli formaalsus

Rõivatootja nõukogu liikmed leiavad, et ülevõtupakkumine ei mõjuta Baltika töösuhteid. «Pakkumise dokumentide kohaselt kavatseb ülevõtja jätkata käimasoleva Baltika restruktureerimisplaaniga ning ei plaani lisaks restruktureerimisplaanis toodule viia koheselt läbi muid restruktureerimismeetmeid ega muudatusi Baltika ärimudelis ega struktuuris. Samuti on pakkumisega seonduvas prospektis viidatud, et ülevõtja ei kavatse muuta Baltika registreeritud aadressi ega viia peakontorit Tallinnast teise asukohta,» märkis nõukogu oma arvamuses.