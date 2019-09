Ratas algatas Facebookis maksudebati

«Kas ka teie arvates on käes aeg vaadata Eesti maksusüsteemile ja eelarvepoliitikale otsa küsimusega, kas need teenivad meie inimesi ja riiki parimal võimalikul viisil? Kui jah, siis millised uuendused paistavad olevat vajalikud?» küsis Ratas oma Facebooki lehel, lisades, et viisakad vastused on oodatud kommentaaridesse.

«Kui tuleme võimaluste juurde, mis Eesti riigis on, siis näeme, et järgmise kolme-nelja aasta jooksul langeb maksukoormus alla 33 protsendi. Arvan, et see on küll debati koht, kuidas riiki läbi sellise maksukoormuse [edasi viia]...» ütles peaminister 11. septembri «Esimeses stuudios», erakondade esimeeste debatil.