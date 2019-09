Asi klaar: Veho ostab Silberauto – sünnib lähiriikide suurim automüüja

«Silberauto on Balti suurim automüüja, kuid turumuutustega kohanemiseks ja arenemiseks tuleb olla suurim senisest veel laiemas piirkonnas,» ütles Kaldoja tänases pressiteates. Ta lisas, et autoturgu ootab ees konsolideerumine ning neist kolm korda suurem Veho suudab firmat paremini edasi arendada.

Postimees kirjutas aasta ühest suurtehingust esimesena juba juuli alguses. Toona ütles Kaldoja intervjuus, et lisaks Vehole on ka teisi huvilisi. Lisaks tunnistas ta avameelselt, et vanaviisi ei saa Silberautot edasi arendada. «Peame laienema ja arenema, aga kuhu on meil areneda? Me ei lähe ju Poola turule autosid müüma!» ütles ta.

«Ehk siis peame tegema midagi teistmoodi. Aga on päevselge, et kui vaadata minu isikukoodi (Kaldoja on 63 – toim), siis ei jaksa ma järgmised 15 aastat samamoodi joosta!» tunnistas ettevõtja. «Praegu oli absoluutselt viimane aeg, et teha otsus, kas jätkata või ärist väljuda.»

Kaldoja sõnul pöörab ta iseenda edasise tähelepanu ja energia tulevikku. «Kuna mind on alati köitnud inseneriteadus, siis pühendun noorte inimeste innustamisele, nende tehnikahuvi tõstmisele ja väljundite avardamisele,» sõnas ettevõtja.

Suurim tehing ajaloos

Silberauto ostnud Veho juhatuse esimees Juha Ruotsalainen ütles täna Postimehele, et tõsisemad läbirääkimised Kaldojaga algasid selle aasta alguses. «Eks arutasime neid asju ka varasematel aastatel, aga need olid tavapärased kompamised kahe ettevõtte vahel,» selgitas ta.

Kui palju tuli Vehol Kaldojat veenda? «Me oleme tihti kohtunud ja arutanud Silberauto tulevikku. Mul on väga hea meel, et jõudsime nüüd lõpuks tehinguni,» jäi Ruotsalainen diplomaatiliseks.

Ta ei soovinud öelda, kui palju nad Eesti suurima automüüja eest raha välja käisid. Postimees on varem hinnanud, et tehingu suurus võiks olla 120-150 miljonit eurot. Kas see vastab tõele? «Ma ei taha välja anda mitte mingisugust indikaatorit, mis hind võis olla. Me oleme Kaldojaga kokku leppinud, et me ei anna tehingu hinna ja detailide kohta täpsemat infot,» kommenteeris juht. Siiski ei teinud ta saladust, et see oli suurim tehing Veho ajaloos.

Ruotsalainen tõi välja kaks põhjust, miks nad Silberautot ihaldasid. Esiteks, kuna autoturg on suurtes muutustes, tuleb oma haaret laiendada. «Sa ei saa olla väike ja tegutseda vaid ühes kohas. Tuleb kasvada ja kasvada, et konkurentsis püsida,» ütles ta.

Teine põhjus on soov olla oma klientidele lähemal. «Meil on üha enam kliente, kes tegutsevad teistes riikides. Olles ise edasimüüja ka Baltikumis, saame neile lähemal olla.» Küsimuse peale, kas Vehol on plaanis oma haaret Eestis veelgi laiendada, vastas Ruotsalainen, et hetkel läheb kogu aur Silberauto arendamiseks.

Juhtkonnas muudatusi ei tule

Veho ja Silberauto leping hõlmab nelja ettevõtte – Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB, AS Silwi Autoehitus – tegevust, nende müügiesindusi ja edasimüügiõigusi. Ettevõtete kinnisvara – müügi- ja teeninduskeskused Eestis ja Leedus – jäävad Silberauto senisele omanikule. Tehing eeldab Konkurentsiameti ja Daimler AG nõusolekut.

Pärast müüki jätkab Silberauto eraldiseisva ettevõttena. Ettevõtte kaubamärk, kontorid, esindused ja teeninduskeskused jäävad samaks. Ka Silberauto juhtkond jääb paika, lubas Ruotsalainen.

Silberauto on Eesti üks suuremaid ja vanemaid ettevõtteid. Silberauto alustas tegevust 1990. aasta juunis, lisaks Eestile tegutsetakse alates 2002. aastast ka Leedus. Kontserni käive ulatus möödunud aastal 387 miljoni euroni ja kasum 6,2 miljoni euroni.

Lisaks Daimler-gruppi kuuluvate kaubamärkide esindamisele tegeleb Silberauto alates 2000. aastast Jeepi sõiduautode, 2004. aastast Mitsubishi ja 2015. aastast Maserati edasimüügi ja teenindusega.