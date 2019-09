Kildanaftatootjate aktsiad hüppasid lakke

Aktsiate hinnaralli põhjuseks pole ainult usukumus, et tootjad saavad müüa musta kulda kõrgema hinnaga kui eelmisel nädalal, vaid panustatakse sellega, et tulevikutehingute hinnad lubavad seda müüa kõrgema hinnaga ka tulevikus.

Investeerimispank SunTrust Robinson Humprey analüütikdu kirjutasid klientidele, et nafta hinna kerkimine umbes 60 dollarini barrel (siin on mõeldud peamiselt USA kaubeldava WTI hinda – T.O.) on väga kasulik paljudele naftatootjatele, sest paljude jaoks ollakse nullkasumis hinnavahemikus 50 kuni 55 dollarit barrel ja kõik mis üle selle, on puhas kasum.