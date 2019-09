Naftahindade järsk tõus võib saada viimaseks tilgaks majanduskriisi karikasse

USA ja Hiina, kaks maailma suurimat majandust on kehtestanud üksteisele sadadesse miljarditesse ulatuvad imporditollid, mis on vähendanud tarbimist ja ettevõtete investeeringuid mõlemal pool Vaikset ookeani. Eriti kiiresti on hakanud jahtuma Hiina majanduse võimas mootor ning sealse tööstustoodangu kasvu aeglustumist on tunda üle kogu maailma.

Samal ajal on sattunud Euroopa suurim majandus Saksamaa sisuliselt kriisi äärele - riigi SKT kahanes teies kvartalis 0,1 protsenti ning jääb langusesse tõenäoliselt ka kolmandas kvartalis. Saksa majandus sõltub tugevalt ekspordist Hiinasse ja USAsse ning automüügist, mis jääb samuti globaaselt üha nõrgemaks. Teine ränk hoop Euroopa majandusele võib olla Suurbritannia lepinguta välja paiskumine EL-ist.

Maailma majandus vaarub kriisi äärel ja nüüd on seda tabanud ka viimaste aastate suurim naftašokk - droonirünnakud maailma suurima nafta rafineerimistehase pihta, mida haldab Saudi Araabia riiklik naftafirma Aramco ja mis moodustab ligemale viis protsenti globaalsest naftatootmisest. Isegi kui Saudi Araabia teeb tootmispuudujäägi reservidega tasa, vältides nii pikaajalist naftahindade tõusu ja infaltsiooni kasvu, siis annab see ikkagi müksatuse süsteemile, mis on viidud viimse piirini.

Keegi ei tea hetkel, kui kaua püsivad naftahinnad kõrgendatud seisus ja kus asub maailmamajanduse murdumispunk. Ökonomistid on siiski ühes asjas üksmeelel: tegu on väga halva ajastusega. Isegi kui kõrgemad kütusehinnad tulevad naftatootjatele kasuks, siis avaldavad nad täiendavad majanduslikku survet näiteks lennufirmadele. Lisaks võivad kõrged hinnad tuua hüppe inflatsioonis, mis vähendaks omakorda tarbimist.

Kõrgem inflatsioon pärsiks ka keskpankade tegevust, kes on valdavalt üritanud majanduskasvu toetamiseks langetada intressimäärasid ja saanud seda teha tänu madalale inflatsioonile.