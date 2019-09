Bolt investeerib üle 10 miljoni euro süsinikujalajälje vähendamiseks

Bolti asutaja Markus Villigi sõnul tuleb kliimamuutuse maandamisega tegeleda otsustavamalt kui seni. «Alustame faktidest. Kliimamuutus on reaalne ning kasvuhoonegaasid on selle peamine põhjus. Täna moodustab maismaatransport 20 protsenti Euroopa kasvuhoonegaasidest. Bolt on osa sellest ökosüsteemist ning ka meie vastutame sellele probleemile lahenduste leidmise eest. Teeme iga päev tööd, et liikuda energiaefektiivsete liiklusvahendite suunas – olgu selleks siis elektriliste autode, tõukerataste või teiste tänaseks veel leiutamata liiklusvahendite kättesaadavamaks muutmine,» ütles ta.