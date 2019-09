Martin Helme peab vajalikuks Euroopa Liidu eelarvereeglite ümbervaatamist

Rahandusminister Martin Helme tõdeb, et konkreetseid numbreid välja ei käidud. «Oli küll Komisjoni enda poolt tehtud analüüs Eurooa Liidu eelarvereeglite kohta, et kas nad on oma eesmärke täitnud. Üldine tõdemus oli, et tegelikult väga suures osas mitte,» ütles Helme ja selgitas, et need reeglid tehti nende riikide pärast, kelle eelarve oli kogu aeg miinustes ja võlg kogu aeg kasvas. «Ja just neid riike ei ole tegelikult eelarvereeglid joonele aidanud,» sõnas minister.

Ministri arvates aitaks Eestit see, kui riike eraldi vaadataks. «Eesti võlakoormus on kaheksa protsenti SKPst: ei tohi investeeringuid teha, ei tohi võlakoormust suurendada, ei saa oma majandusbaasi kasvatada,» selgitas Helme, mis see Eestile tähendab. «Viimase näite juhul ei saa oma elanikkonna rikkust kasvatada, sest on vastu võetud reeglid, mis üheselt kõigi jaoks töötab nii, et võlg ei kasvaks,» rääkis rahandusminister. «Aga meile teeb see liiga, see ei luba meil järgi jõuda Lääne-Euroopa riikide jõukuse tasemele, kes on suures osas oma majandust kasvatanud tänu sellele, et nad on saanud võlgu võtta ja investeeringuid teha. Meile oleks see väga oluline asi, kui me arvutust ja ennast teistmoodi vaataksime,» lausus minister ja lisas, et tema sõnul võiks ümber vaadata ka seda, et mida eelarvedefitsiiti arvutades arvesse võetakse.