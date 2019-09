Striimingmaailmas käib võidujooks huvitava sisu järele

Pole mõtet korrata, kui palju aastaid või millistel kümnetel murrangulistel hetkedel on ennustatud televaatamise surma, olgu selleks interneti võidukäik, nutiseadmete masslevik või uue põlvkonna nutitelerite sünd. Kuigi ka täna püsib klassikaline televaatamine paljude eestimaalaste elukorraldustes, siis on märgata selle üha jõudsamat vähenemist ja allaandmist mittelineaarsele teletarbimisele.

Voogedastuse hüppeline kasv

Aasta alguses ületas video voogedastus ehk striimingteenuste kasutajate arv USA-s traditsioonilise kaabeltelevisiooni tellijate arvu. See trend on vaikselt jõudmas ka Euroopasse. Erinevate prognooside kohaselt kasvab järgmise viie aasta jooksul voogedastuse kasutajate arv maailmas hüppeliselt ning juba sel aastal võib oodata ligi 120 miljonit uut liitujat.

Kui vaadata Põhjamaade trende, siis näiteks MediaVision andmetel on piirkonnas striimingliitujate arv kasvanud 10 miljonini. Samamoodi jõudsalt kasvab see Eestis. Ehkki ühtsed ja ametlikud andmed puuduvad, siis Elisa näitel saab öelda, et pooleteist aastaga on striimingteenuste arv sisuliselt 6 korda kasvanud.

Vaatajad kasutavad korraga mitut erinevat teenust

Maailmamastaabis on põhitegijad mõistagi Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO ja peagi hakkab ilmselt olulist turuosa võtma ka Disney ja Apple. Põhjamaades on mõneti üllatuslikult suur turuosa kohalike ettevõtete käes, kelle teenuseid kasutatakse suurte tegijatega võrdselt. Võrdluseks, et kui Euroopas on ligi 71 protsenti turuosast Netflixi käes, siis Põhjamaades on see osakaal 49 protsenti.

Lisaks näiteks on ka siinse turu liidri Netflixi pakutav sisu piirkonniti väga erinev ning Eesti telehuviline ei pruugi enda lemmiksarja või -saadet sealt isegi leida. See on viinud olukorrani, kus tihtipeale kasutavad inimesed korraga mitut voogedastusteenust, et ligipääs lemmiksisule oleks alati olemas. Üldistades näitavad nii Ühendriikide kui ka Euroopa andmed, et vähemalt pooled striimingteenustega liitunutest kasutavat korraga mitut voogedastusplatvormi.

Sisu troonib kasutajamugavuse üle

Kui võiks arvata, et kiire tehnoloogia areng ning üha uute platvormide lisandumine tingib ka võidujooksu kasutajamugavuse ning funktsionaalsuse järele, siis tegelikkuses näitavad uuringud, et sisu valitseb kaugelt vormi üle ning inimesed lähtuvad valikul eelkõige huvipakkuvast sisust.

Selle aasta kevadel PwC poolt läbi viidud uuring näitas, et kasutusmugavus, hind ja sisu on kõige olulisemad näitajad inimeste otsustes kasutada üht või teist platvormi. Huvitav sealjuures on aga, et sisu on tarbijatele isegi sedavõrd tähtis, et seda peetakse lausa kaks korda olulisemaks kui platvormi enda funktsionaalsust.

Võib ütelda, et meelelahutustööstuses on käivitunud teatud sorti ahel, kus vaatajate seas on erinevate voogedastusteenuste järele nõudlus just huvipakkuva ja uue sisu tõttu aina suurem.

Tahan, vaatan «Troonide mängu» ja seejärel «Üle noatera»

Kuna inimesed kasutavad korraga erinevaid voogedastuspakkujaid, siis jäävadki nad meelsamini ja kauemaks sinna, kus pakutakse kõige enam huvitavat ja eristuvat sisu.