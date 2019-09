Euroopa keskpangad võtavad Facebooki krüptoraha luubi alla

Kohtumine leiab aset Baseli linnas Šveitsis ja seda juhib Euroopa Keskpanga nõukogu liige Benoît Coeuré, kes on hoiatanud, et latt saab olema Libra aktsepteerimisel väga kõrge. Euroopa rahandusministrid avaldaasid hiljuti Helsingis toimunud kohtumisel muret, et krüptovaluutad võivad mõjuda finantssüsteemidele destabiliseerivalt ja ohustavad keskpankade sõltumatust.

Libra esindajad hakkavad vastama keskpankurite küsimustele, millest koostatakse omakorda raport oktoobris toimuva G7 rahandusministrite kohtumise ajaks. Libra teatas, et nad tervitavad kohtumist pankuritega ja on oodanud võimalust selgitada uue krüptoraha olemust. Ühtlasi on nad arvestanud krüptovaluuta aeglase startiga just selleks, et pidada läbirääkimisi erinevate riikide valitsustega.