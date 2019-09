Suurbritannias varastati 6 miljonit dollarit väärt kullast WC-pott

Töökorras ja torustikuga ühendatud WC-pott nimega Ameerika paigaldati paleesse möödunud neljapäeval osana seal toimuvast kunstinäitusest. Poti valmistas Itaalia kunstnik Maurizio Cattelan, kes on tuntud provokatiivsete taieste valmistamise poolest. Kunstniku enda sõnul pole varguse näol tegu turundustrikiga. Kunstiteose väärtus on umbes kuus miljonit dollarit.

Blenheimi palee on Winston Churchilli sünnikoht ja kuulub UNESCO maailmapärandisse. Palee tegevjuht ütles BBC raadiole, et hoonel on tugev turvasüsteem, kuid vargad olid tõenäoliselt hästi ette valmistunud professionaalid. Politsei sõnul tegutsesid vargad väga kiiresti ning kasutasid vähemalt kahte sõidukit. Politseil pole siiani õnnestunud WC-potti tabada, kuid juhtimiga seoses on vahistatud 66-aastane mees.